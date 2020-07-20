شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مصلى سيدات مسجد السيدة زينب بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن مواصلة مديرية أوقاف القاهرة تعقيم وتطهير وتجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) تحت إشراف الواعظات المتميزات.

وكان مسجد السيدة زينب استقبل المصليات داخل مصلى السيدات بالمسجد، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح مصلى السيدات بالمسجد بشكل تجريبى تمهيدا لتعميمه على عدد من المساجد الكبرى، في حال التزام المصليات بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة منذ إعادة فتح المساجد.

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قرار فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، يأتي لعدد من الأسباب والمزايا التي ينفرد بها مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب وأبرزها سعة المصلى ووجود عدد من واعظات الأوقاف يشرفن على المصلى.



وقالت وزارة الأوقاف عن القرار، إنه يأتي في إطار خطتها لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف، وانتهت مديرية أوقاف القاهرة تحت إشراف الشيخ خالد خضر، مدير المديرية من وضع علامات التباعد بين المصليات بمسافات متر ونصف المتر، كما تم توجيه فريق متخصص لتعقيم المصلى تمهيدا لاستقبال السيدات، وللتأكد من خلوه من أي عدوى.