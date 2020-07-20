جامعة حلوان تنظم الويبينار العلمى الافتراضى Biomedical Statistic اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان الويبينار العلمى بعنوان" Biomedical Statistic، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة الويبينارات العلمية الافتراضية، تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم الوحدة فى النهوض بالبحث العلمى ومخرجاته، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى . ومن المقرر فى الويبينار الدكتور مجدى إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوى والبحوث بكلية طب قصر العينى ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبى الحيوى بقصر العيني وأحد الخبراء العالميين فى مجال الإحصاء. Advertisements ويعقد الويبينار العلمى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من خلال الفيديو كونفرانس ، على مدار يومين الاثنين 20 يوليو بعنوان (Basic statistics) ، والاثنين الموافق 27 يوليو بعنوان (Advanced statistics) .

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