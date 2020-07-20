شكرا لقرائتكم خبر عن Top7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع شروق وجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم 19 يوليو، من إعداد تامر إمام وتقديم شروق وجدي، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت Top 7 مجموعة من الأخبار الفنية وهي نشر الفنانة راندا البحيري صورة جديدة على حسابها على إنستجرام، تشوّق خلالها لفيلمها الحوت الأزرق الذي بتشارك في بطولته.

وقالت داليا البحيري إن فيلم الحوت الأزرق سيتم عرضه قريبا في السينما ودور العرض.

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كما نشر المطرب حكيم صورة على إنستجرام وهو يكتب "وما توفيقي إلا بالله" على أسطوانة ألبومه الجديد "الراجل الصح".

وقال حكيم إن أي ألبوم يقوم بعمله لازم يكتب عليه نفس الجملة، وطلب من جمهوره الاستماع للألبوم فور نزوله.

وأيضا نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة تستعيد بها الذكريات مع متابعيها على انستجرام، وهي صورة قديمة من فيلم شورت وفانلة وكاب.

نور وصفت الفيلم بأنه كان وش الخير عليها، ووعدت جمهورها بتقديم المزيد من الأعمال الفنية القوية.

كما تطرق Top 7 إلى وقوف المصريين خلف رئيسهم عبر حملة تأييد شعبي على السوشيال ميديا، بعد اجتماع السيسي مع مجلس الدفاع الوطني.

وسلط Top 7 الضوء على عودة ظهور منار سامي عبر محركات البحث بعد اتهامها بخيانة الأمانة، وهو بلاغ جديد تم تقديمه ضد منار سامي بعدما وقعّت على إيصال أمانة بـ 100 ألف جنيه ولم تسدده في الموعد المتفق عليه.

أما النجم محمد هنيدي فقد خطف الأنظار كالعادة بعد قيامه بنشر فيديو يقلد فيه فان ديزل في أشهر أفلامه، وتفاعل متابعو هنيدي بقوة مع الفيديو.