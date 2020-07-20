شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء وتضمن الحصول على الدعم فى 12 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح الهامة ليتمكن المواطن من خفض قيمة فاتورة الكهرباء خاصة مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة، علاوة على ضمان الاستمرار فى الحصول على الدعم حتى 650 كيلو وات.

وفيما يلي بعض خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء:-

1- عدم إنارة المصابيح نهارا والاعتماد على ضوء الشمس.

2-لا تطرق المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

3- اعتد على اللمبات الموفرة للطاقة.

4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

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6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

11-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر، وافصل الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.

12-ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء و ضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة ويجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بأحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها و يستمر الجهاز فى استهلاك الكهرباء.