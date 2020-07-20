شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى: رسوم القمامة شرائح من 4 إلى 30 جنيها حسب استخدام الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب التشريع الذى سيناقش رسوم القمامة الحكومة تعده منذ 4 سنوات ورسوم النظافة مادة واحدة من ضمن 40 مادة ومصر تحاول أن تقوم بنقلة نوعية في موضوع القمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الحكومة أعلنت أن مقالب القمامة العشوائية سوف تختفى من كافة ربوع مصر خلال 24 شهرا، ونحن بصدد إنشاء جهاز رقابى وتنظيمى وبهذا التشريع حوالى 40 تعريفا يحدد العلاقات والمهام وموعد القيام بهذه المهام.

وتابع: أنا أطمئن الناس أن الحكومة قالت إن المبلغ من 4 جنيهات إلى 30 جنيها، ولعوار تشريعى أغنى المواطنين في مصر كان يدفع 7 جنيهات لنظافة شوارع مصر وسكان الكومبوندات كانت لا تتحمل أى رسوم.

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وأكد السجينى، أنه لتحقيق أحلام المصريين في نظافة الشوارع نحتاج لـ7 مليارات جنيه في العام الواحد، أجمع منهم 900 مليون سنويا فكيف ستقدم الخدمة، موضحا أن المنظومة قائمة على ديزاين يتم عمله بالمشاركة مع وزير البيئة والوزراء المعنيين وستطرح الكراسات للتبقية على شركات معينة ولن يعمل في هذا المجال سوى من يحمل رخصة للقيام بهذا النشاط.

وتابع: نحن نؤسس تشريع حتى لا نكون أقل من أي دولة غربية والشعوب أسيرة جدية الحكومات التي تحكمها وهناك باب كام للعقوبات والجزاءات وتصل إلى غرامات كبيرة جدا، وسيتم عمل شرائح حسب استهلاك الكهرباء وسيتم تحصيلها عن طريق الكهرباء حتى يتم إقرار المنظومة.