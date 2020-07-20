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صورة نادرة لنجيب ساويرس فى شبابه مع الأصدقاء بالأبيض والأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على احدى الصور، التى نشرها أحد أصدقاءه، يظهر فيها ساويرس مع مجموعة من أصدقاءه، خلال مرحلة الجامعة، ولكنها بالأبيض والأسود.

ويظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس، بملامح مختلفة تماما عن شكله حاليا، حيث علق على الصورة من خلال حسابه على تويتر:"انا الصايع اللي في وش الصورة"، بينما كتب صديقه الذى نشر الصورة، "بمناسبه إن اليوم هو آخر ايام امتحانات الثانويه العامه فتذكرت هذه الصوره التى اخدناها فى آخر يوم امتحانتنا فى الثانويه العامه التى كانت فى مدرسه الليسيه زمان قوى. ذكريات لا تنسى والصور هى احسن وسيله لحفظ الذكريات".

احدى المتابعات لرجال الأعمال نجيب ساويرس
احدى المتابعات لرجال الأعمال نجيب ساويرس

 

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نجيب ساويرس مع أصدقاءه
نجيب ساويرس مع أصدقاءه

 

نجيب ساويرس معلقا على الصورة
نجيب ساويرس معلقا على الصورة

 

المفارقة أن بعض من متابعى نجيب ساويرس، اندهشوا من شكله فى الصورة، واعتقدوا فى البداية أنها للنجم الراحل نور الشريف فى شبابه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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