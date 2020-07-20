شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفي، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء، لوجود أعمال صيانة وغسيل للمحطة نظرا لأرتفاع نسبة العكارة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

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وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

فيما دعا المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلي ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته، وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading