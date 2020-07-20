شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..تراجع إصابات كورونا.. الصحة تسجل 603 حالات إيجابية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: تسجيل 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

وزير التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهايه الشهر الجاري

وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة الكيمياء بنسبة نجاح 86.3%

الزراعة:تكثيف لجان فحص عجول الذبيح الحية بالمحاجر استعدادا لعيد الأضحى

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الصحة العالمية: تعافى مليون مريض من فيروس كورونا بإقليم شرق المتوسط

متى نصل لـ"صفر" إصابات بكوورنا؟ الصحة تجيب على السؤال الأكثر تداولا بين المصريين بعد انخفاض الإصابات بالفيروس.. وتكشف موعد وصول اللقاح المنقذ من كوفيد 19..وتؤكد: لا توجد موجات ثانية للمرض مع الإجراءات الوقائية

تعرف على أبرز 6 أهداف من القانون الجديد لتنظيم البعثات بالتعليم العالى

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