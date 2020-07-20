شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: تمكنا من الكشف عن 6 ملايين و200 ألف سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام الغزالى أستاذ الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، وعضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن المبادرة تمكنت من الكشف عن 6 ملايين و200 ألف سيدة تم فحصهم، والكشف عنهم بشكل مبكر، منذ الانطلاق، حيث يتم الكشف المبكر عن أورام الثدى.

وأضاف أستاذ الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة لا تتعلق فقط بعلاج أورام الثدى بل أيضا علاج السمنة والسكر والضغط وكذلك التوعية بالصحة الإنجابية.

ولفت عضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، تتضمن البروتوكلات الصحية العالمية، حيث تم الانتهاء من بروتوكول العلاج الجراحى، وتم تحديث لبروتوكول العلاج الكيميائى كى تزيد نسب الشفاء في حالات الأورام، من خلال التوعية والكشف المبكر، حيث إن الهدف الرئيسى هو المساواة في الكشف المبكر وعلاج مرضى الأورام للسيدة المصرية، حيث نوفر للمرأة المصرية أيا ما كان مستواها الاجتماعى حيث تحصل على بروتوكلات علمية مساوية للمرأة في أي مكان في العالم.