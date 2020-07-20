اللقطات الأولى من موقع كسر ماسورة غاز في العمرانية‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحكمت قوات الحماية المدنية بالجيزة ومسؤولو شركة الغاز الطبيعي سيطرتهم على الأوضاع عقب وقوع كسر بماسورة غاز بشارع ترعة الزمر نتج عنه تسرب أحدث دوي انفجار هز أرجاء حي العمرانية، أمس الأحد.

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار منطقة العمرانية، رصد اللحظات الأولى للواقعة.

سرعة تحرك الجهات المعنية حال دون وقوع كارثة بدءا بإغلاق محبس الغاز العمومي من قبل شركة الغاز، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة -لتتحول إلى ظلام دامس- إضافة إلى تمركز سيارات الدفاع المدني لسرعة التدخل.

ونوهت محافظة الجيزة -في بيان لها- أنه جارٍ إصلاح كسر بماسورة غاز بنطاق ترعة الزمر بحي العمرانية، وغلق المحابس لإيقاف التسريب، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال بتواجد ميداني لقيادات محافظة الجيزة وقوات الحماية المدنية.

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البداية تعود إلى تلقي العقيد أحمد كامل، مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة باستغاثة الأهالي بسماع دوي انفجار وتسرب غاز بمحيط منطقة أعمال أحد المشروعات الإنشائية.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري و3 سيارات إطفاء لسرعة التدخل. في الوقت نفسه تم غلق محبس الغاز العمومي وفصل التيار الكهربائي؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتم السيطرة على الموقف دون إصابات.

في الوقت نفسه، وصلت قوة من قسم شرطة العمرانية محل الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني ومسؤولي شركة الغاز.

وعلق سكان المنطقة على الواقعة "الصوت فظيع" وتضيف ربة منزل "الصوت عالي جدا والريحة منتشرة في المنطقة" واستند ثالث "احنا هنتخنق جوا البيوت".