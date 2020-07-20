كسر بماسورة غاز في العمرانية.. وأهالي يستنجدون: "بنتخنق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استنجد أهالي منطقة العمرانية بمسؤولي شركة الغاز الطبيعي والحماية المدنية بالجيزة؛ إثر كسر مفاجئ بماسورة غاز بشارع ترعة الزمر، مساء الأحد.

تلقى العقيد أحمد كامل، مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة باستغاثة الأهالي بسماع دوي انفجار وتسرب غاز بمحيط منطقة أعمال أحد المشروعات الإنشائية.

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ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري و3 سيارات إطفاء لسرعة التدخل. في الوقت نفسه تم غلق محبس الغاز العمومي وفصل التيار الكهربائي؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتم السيطرة على الموقف دون إصابات.

في الوقت نفسه، وصلت قوة من قسم شرطة العمرانية محل الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا لتهسل مهمة رجال الدفاع المدني ومسؤولي شركة الغاز.

وعلق سكان المنطقة على الواقعة "الصوت فظيع" وتضيف ربة منزل "الصوت عالي جدا والريحة منتشرة في المنطقة" واستند ثالث "احنا هنتخنق جوا البيوت".