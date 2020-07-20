بالفيديو.. النيران تلتهم محتويات شقة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تصوير - منعم محمد: تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في وحدة سكنية ببرج سكني بمنطقة فيصل، مساء الأحد. مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الخامس في أحد الأبراج السكنيةبنطاق حي الطالبية. Advertisements مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء، موجها بسرعة محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى الشقق المجاورة. عدسة "الخليج 365" التقطت فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق، وارتفاع ألسنة اللهب من الشرفة تزامنا مع وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

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