حريق شقة في صفط اللبن.. وإخلاء العقار من السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة صفط اللبن التابعة لحي بولاق الدكرور، مساء الأحد. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بشارع المعهد الديني. ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران في الشقة الكائنة بالطابق العلوي، ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة. وأخلت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي العقار من ساكنيه حرصا على سلامتهم. ويجابه رجال الدفاع المدني الحريق للسيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

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