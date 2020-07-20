حادث مروري في ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تباطؤ في حركة المرور شهدهد ميدان التحرير، مساء الأحد؛ إثر حادث تصادم سيارتين. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت إشارة من نجدة القاهرة بوقوع حادث وانقلاب سيارة بميدان التحرير. وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارتين ملاكي وسوزوكي فان، وانقلاب الأخيرة ما أسفر عن إصابة السائق والركاب بإصابات طفيفة. تم إزالة آثار الحادث بتجنيب السيارتين نهر الطريق، واستعادة حركة المرور لطبيعتها، وتحرير المحضر اللازم.

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