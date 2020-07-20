محافظة الجيزة: جاري إصلاح كسر بماسورة غاز طبيعي في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت محافظة الجيزة، أنه جاري إصلاح كسر ماسورة غاز طبيعي، في نطاق ترعة الزمر بحي العمرانية، اليوم الأحد.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، أنه تم إغلاق المحابس لإيقاف التسريب، موضحة أنه جاري تكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال من خلال تواجد ميداني لقيادات المحافظة وقوات الحماية المدنية.