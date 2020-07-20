يبدأ 7 أغسطس.. جامعة الأزهر تفتح الباب لمشاركة الطلاب في أسبوع ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



أعلنت جامعة الأزهر، انطلاق أسبوع ريادة الأعمال بكليات الجامعة ومعاهدها بالقاهرة والأقاليم، في الفترة من السابع وحتى ال14 من أغسطس المقبل.

وطالبت جامعة الأزهر، كليات القاهرة والأقاليم، بترشيح 50 طالبا أو طالبة للمشاركة في الأسبوع التدريبي لريادة الأعمال، الذي يتم أون لاين، على أن يتم استلام أسماء الطلاب في موعد أقصاه ال27 من يوليو الجاري.

كان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على نادي ريادة الأعمال، قرر إنشاء النادي لبناء جيل من رواد الأعمال قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا بمشروعات مميزة تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.