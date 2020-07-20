أبو العينين: مصر تخوض معركة على عدة جبهات والأحزاب عليها دور كبير



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنها صمام الأمان للاستقرار السياسي، ومطبخ السياسات والتشريعات، ومفرخة القيادات، وبوتقة وملتقى العقول والمبادرات، وهي صوت الناس والمرآة التي تعكس احتياجاتهم وطموحاتهـــم.

وأشاد بتجربة حزب مستقبل وطن، الذي استطاع خلال سنوات قليلة أن يصبح له بصمة وتواجد وانتشار ومصداقية، جعلته في صدارة الحياة الحزبية والنيابية، والأكثر جذبًا للكفاءات والقيادات الوطنية الفاعلة، ونجح في خلق منظومة عمل ناجحة تجمع بين طاقة الشباب وحكمة القيادات.

وأكد أبو العينين في كلمته خلال اجتماع أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة اليوم الأحد، الدور الكبير الذي تقوم به قيادات الحزب لدعم مرشحيه في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أهمية التكاتف والعمل الجماعي بين أعضاء الحزب سواء كانوا نواب في مجلس النواب أٔو مجلس الشيوخ أو قيادات شعبية وكوادر شبابية.

وأشار أبو العينين إلى أن الفترة الحالية فترة مصيرية لمصر، لأننا نخوض معركة على عدة جبهات، معركة من أجل التنمية، ومعركة لمواجهة الإرهاب، معركة في مواجهة كورونا، معركة للحفاظ على مياه النيل ومواجهة مخططات إقليمية ودولية هدفها حصار مصر وتقزيم دورها، ومنعها من استكمال جهودها في البناء والتنمية، مؤكدًا أن الأحزاب عليها دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والسياسية، وفي التثقيف السياسي للمواطنين وتوعيتهم في مواجهة الفتن والمؤامرات وبث الشائعات، وفي الدفاع عن مصالح مصر والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدها.

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وأضاف أن الفترة الحالية تشهد انتخابات مجلس الشيوخ ويعقبها انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الاستحقاقات تفرض مسئولية على الأحزاب، في اختيار مرشحيها، وصياغة برامجها، وأيضًا تقدم لها فرصة لزيادة التواجد في الشارع.

وشدد على التواصل مع كل فئات المجتمع، وأن تكون الأحزاب آلية للإنذار المبكر لاستشعار نبض الشارع والتحرك لوأد المشكلات وحلها قبل أن تتفاقم.

وأشاد أبو العينين بمرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ سواء على مقاعد الفردي أو القوائم، مشيرًا إلى أنهم كفاءات وقيادات متميزة وكوادر شابة طموحة.

وأكد أبو العينين أهمية دور مجلس الشيوخ كمجلس للكفاءات والخبرات الفنية المتخصصة بما يساعد مجلس النواب في المزيد من الدراسة والتدقيق للقوانين قبل إصدارها بما يحقق الاستقرار التشريعي، لافتًا إلى أن العديد من الدول الراسخة ديمقراطيًا والدول حديثة العهد بالديمقراطية تأخذ بنظام المجلسين.

ودعا أبو العينين، كل فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب، للمشاركة بكثافة في الانتخابات القادمة لانتخاب مرشحيهم وتقرير مستقبلهم.