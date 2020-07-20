العناني للإعلام البيلاروسي: إلغاء تأشيرات الرحلات المباشرة إلى المحافظات السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لتطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في القطاع.

جاء ذلك في ختام زيارة الوزير الرسمية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي، حيث عقد مع وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي مؤتمرًا صحفيًا دوليًا، شارك فيه أهم ممثلي وسائل الإعلام البيلاروسية من وكالات أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية.

وأشار الوزير، إلى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر "WTTC" اعتمد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

وتحدث العناني، أيضًا عن استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في 3 محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، حيث تتمتع هذه المحافظات بكثافة سكانية قليلة ونسب إصابة تكاد تكون منعدمة.

وأكد الوزير، حرصه على تفقده الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن الفنادق تتبع إجراءات وقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وتقوم بإجراءات تطهير للأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي.

وأوضح أن جميع الرحلات السياحية التي وصلت مصر بعد انتهاء رحلاتها السياحية عادت إلى بلادها دون إصابة واحدة.

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وفي سياق متصل، عقد الوزير عددًا من اللقاءات التليفزيونية منها قناة بيلاروسيا 1 والقناة البلاروسية الرئيسية، وعددًا من المقابلات مع الصحف والمجلات الرئيسية في بيلاروسيا، سألوا خلالها عن الرحلات النيلية (النايل كروز) بين الأقصر وأسوان لزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما وأسعار هذه الرحلات، موضحين رغبة الجانب البيلاروسي في تنظيم برامج لزيارة المعالم الأثرية في القاهرة ومنها المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح العناني، أنه في ضوء تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، فقد تم إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للرحلات المباشرة إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

ووجه الوزير، الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم إلى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وتناول الحديث عن العلاقات الوثيقة بين البلدين والروابط التي تجمع شعوب البلدين، مشيرا إلى أن السائحين البيلاروسيين كانوا من أول الرحلات التي قصدت مصر في أول 48 ساعة منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ثقة منهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر ولاسيما في ظل تعلقهم بالشواطئ والمقاصد السياحية المصرية.

ووصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة بيلاروسيا منذ استئناف الحركة في أول يوليو الجاري 23 رحلة طيران من بينهم 12 رحلة إلى شرم الشيخ و11 رحلات إلى الغردقة.

جدير بالذكر، أن الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار في زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.