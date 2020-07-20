أخبار مصر | أبو العينين: "مستقبل وطن" تجربة تستحق أن تدرس.. ومصر تخوض معركة على عدة جبهات والأحزاب عليها دور كبير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبو العينين: "مستقبل وطن" تجربة تستحق أن تدرس.. ومصر تخوض معركة على عدة جبهات والأحزاب عليها دور كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبو العينين في كلمته أثناء اجتماع أمانة حزب "مستقبل وطن" بالجيزة:

- مصر تخوض معركة على عدة جبهات.. والأحزاب عليها دور كبير فـي مواجهــة الفتــن والمؤامــرات

- حزب مستقبل وطن أصبح في سنوات قليلة على صدارة الحياة الحزبية والنيابية.. وتجربته تستحق أن تدرس

- الأحزاب لها دور رئيسى فى الحياة السياسية.. وهى صمام الأمان ومطبخ التشريعات والسياسات

- مرشحو حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ كفاءات متميزة.. والجميع على قلب واحد خلفهم

- المخططات الإقليمية هدفها حصار مصر وتقزيم دورها وإعاقة جهودها فى التنمية والبناء

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أهمية دور الأحزاب فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أنها صمام الأمان للاستقرار السياسى، ومطبخ السياسات والتشريعات، ومفرخة القيادات، وبوتقة وملتقى العقول والمبادرات، وهي صوت الناس والمرآة التي تعكس احتياجاتهم وطموحاتهـــم.

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وأشاد "أبو العينين"، بتجربة حزب مستقبل وطن الذي استطاع خلال سنوات قليلة أن تصبح له بصمة وتواجد وانتشار ومصداقية، جعلته في صدارة الحياة الحزبية والنيابية، والأكثر جذبًا للكفاءات والقيادات الوطنية الفاعلة، ونجح فى خلق منظومة عمل ناجحة تجمع بين طاقة الشباب وحكمة القيادات.

وأكد "أبو العينين"، في كلمته أثناء اجتماع أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة اليوم، الدور الكبير الذي تقوم به قيادات الحزب لدعم مرشحيه فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، منوها بأهمية التكاتف والعمل الجماعى بين أعضاء الحزب سواء كانوا نوابًا في مجلس النواب أٔو مجلس الشيوخ أو قيادات شعبية وكوادر شبابية.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن الفترة الحالية فترة مصيرية لمصر، لأننا نخوض معركة على عدة جبهات، معركة من أجل التنمية، ومعركة لمواجهة الإرهاب، معركة فى مواجهة كورونا، معركة للحفاظ على مياه النيل ومواجهة مخططات إقليمية ودولية هدفها حصار مصر وتقزيم دورها، ومنعها من استكمال جهودها فى البناء والتنمية، مؤكدا أن الأحزاب عليها دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والسياسية، وفي التثقيف السياسي للمواطنين وتوعيتهم فى مواجهة الفتن والمؤامرات وبث الشائعات، وفى الدفاع عن مصالح مصر والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدها.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد انتخابات مجلس الشيوخ ويعقبها انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الاستحقاقات تفرض مسئولية على الأحزاب، في اختيار مرشحيها، وصياغة برامجها، وأيضًا تقدم لها فرصة لزيادة التواجد في الشارع، وزيادة التواصل مع كل فئات المجتمع، وأن تكون الأحزاب آلية للإنذار المبكر لاستشعار نبض الشارع والتحرك لوأد المشكلات وحلها قبل أن تتفاقم.

وأشاد النائب محمد أبو العينين بمرشحى حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ سواء علي مقاعد الفردي أو القوائم مشيرًا إلى أنهم كفاءات وقيادات متميزة وكوادر شابة طموحة، مؤكدًا تفاؤله بهذه الوجوه الوطنية التى يضمها حزب مستقبل وطن.

وأكد أبو العينين أهمية دور مجلس الشيوخ كمجلس للكفاءات والخبرات الفنية المتخصصة بما يساعد مجلس النواب في المزيد من الدراسة والتدقيق للقوانين قبل إصدارها بما يحقق الاستقرار التشريعى، لافتا الى أن العديد من الدول الراسخة ديمقراطيا والدول حديثة العهد بالديمقراطية تأخذ بنظام المجلسين.

ودعا النائب أبو العينين، كل فئات المجتمع خاصةً المرأة والشباب، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات القادمة لانتخاب مرشحيهم وتقرير مستقبلهم.