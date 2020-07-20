مصر | عاجل.. انقطاع الكهرباء عن شارع ترعة الزمر بعد كسر ماسورة غاز طبيعي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. انقطاع الكهرباء عن شارع ترعة الزمر بعد كسر ماسورة غاز طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطعت الأجهزة المعنية بالجيزة، الكهرباء عن شارع ترعة الزمر، بحي العمرانية، لتتحول المنطقة إلى ظلام دامس، إثر وقوع كسر بماسورة غاز بشارع ترعة الزمر مساء اليوم الأحد.

وتواصل الجهات المعنية بمحافظة القاهرة إصلاح كسر الماسورة، حيث تم غلق المحابس لايقاف التسريب وجاري تكثيف المجهودات للانتهاء من الاعمال بتواجد ميداني لقيادات محافظة الجيزة وقوات الحماية المدنية.

كُسرت، مساء الأحد، ماسورة غار طبيعي بشارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، واستنجد أهالي منطقة العمرانية بمسؤولي شركة الغاز الطبيعي والحماية المدنية بالجيزة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة باستغاثة الأهالي وتسرب غاز بمحيط منطقة أعمال أحد المشروعات الإنشائية.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري وسيارات الإطفاء لسرعة التدخل، في الوقت نفسه تم غلق محبس الغاز الرئيسي وفصل التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.

سرعان ما وصلت قوة من قسم شرطة العمرانية محل الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني ومسؤولي شركة الغاز.

حسب أقوال سكان المنطقة وشهود العيان على الواقعة "الصوت فظيع" وتضيف ربة منزل "الصوت عالي جدا والريحة منتشرة في المنطقة" واستند ثالث "احنا هنتخنق جوا البيوت".