مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الطالبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحي الطالبية، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بالطابق الخامس، في أحد الأبراج السكنية بمنطقة فيصل، نطاق قسم شرطة الطالبية.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع كمامات بدون ترخيص على خلفية قيامه بإستخدام خامات مجهولة المصدر، وعثر بحوزته 26 ألف كمامة داخل المصنع، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة عن قيام صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالإشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة، 10000 كمامة منتج نهائي، 11000 كمامة تحت التجهيز، 6000 قطعة خامات تصنيع، 400 كرتونة فارغة، 13 ماكينة تصنيع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.