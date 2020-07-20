شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النار في خط غاز طبيعي بالعمرانية .. والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع كسر في ماسورة خط غاز طبيعي مساء الأحد، بمنطقة العمرانية في الجيزة، ما أسفر عن سماع دوي انفجار بجانب ترعة الزمر، واشتعال النيران وتصاعد الدخان بالمنطقة.
بداية الواقعة، بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بسماع دوي انفجار، فانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة و٤ سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
87,775
-
تعافي
28,380
-
وفيات
4,302
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النار في خط غاز طبيعي بالعمرانية .. والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.