شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النار في خط غاز طبيعي بالعمرانية .. والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع كسر في ماسورة خط غاز طبيعي مساء الأحد، بمنطقة العمرانية في الجيزة، ما أسفر عن سماع دوي انفجار بجانب ترعة الزمر، واشتعال النيران وتصاعد الدخان بالمنطقة.

بداية الواقعة، ‏بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بسماع دوي انفجار، فانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة و٤ سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.