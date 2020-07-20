شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور لسيدات مصر: «انزلوا الشارع وإنتوا لابسين اللي عايزينه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي شريف مدكتور رسالة إلى سيدات مصر بعد تزايد حالات التحرش.. وقال «مدكور» خلال برنامجه «4 شارع شريف» الذي يقدمه على قناة الحياة، الأحد: «انزلوا الشارع وكلكم ثقة بالنفس وقوة ومن تقدر على الذهاب إلى مركز شباب أو نادي أو تشاهد فيديوهات الدفاع عن النفس فيجب عليها أن تدرب نفسها على ذلك»، مضيفًا:«انزلوا وانتوا لابسين اللي عايزينه وبالطريقة اللي تناسب شخصيتكم وليس المجتمع».

وتابع «مدكور» من خلال صفحته على «فيس بوك»: «من يحاول أن يتحرش لا تتركوه لأن مع ظاهرة التحرش يجب أن يكون في المقابل سيدات قادرات على الضرب والدفاع عن نفسها وتقدر على الضرب بالبوكس لتكون ظاهرة مضادة للتحرش».

وأضاف مدكور أنه يتمنى أن يقال في العالم إن «ستات مصر ناشفين وأقوياء ومحدش يقدر عليهم».