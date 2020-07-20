شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: جلسة سرية في المجلس بشأن تفويض القوات المسلحة لمساعدة ليبيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن كل أعضاء البرلمان على صوت واحد لدعم الدولة المصرية لمواجهة مثل هذا المخاطر، ولا يوجد أغلبية ومعارضة في هذا التوقيت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر دولة مؤسسات محترمة تحترم القواعد الدستورية.

وأشار النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إلى أننا لا يمكن أن نخترق الدستور ولن نعلن الحرب ولا ترسل قوات إلى مهام قتالية دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وأكد أنه قبل الدخول إلى الجلسة العامة يعقد اجتماع بين رئيس المجلس والوكيلين والأمين العام لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

ولفت إلى أن موقف الشعب المصري كله مع القيادة السياسية في مواجهة المخاطر التي لا يمكن مواجهتها دون وحدة الصف الداخلي.

واستطرد، وكيل مجلس النواب، أن الشعب المصري يقف مع الشعب الليبي، ويرفض الإرهاب التركي الغاشم على ليبيا مردفا: «كلنا واحد».

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وأوضح أن تفويض القوات المسلحة للتعامل مع التدخلات التركية في ليبيا سيكون في جلسة سرية غدًا من خلال تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه وجد حماسة كبيرة من عدد كبير من النواب الذين أجرى معهم اتصالات اليوم.