شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: إحالة شركات المحمول التي تخالف القانون بخدمة «الكول تون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سميرفرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في حال عدم التزام شركات المحمول بالقانون تجاه خدمة «الكول تون»، سوف نحيل المخالف للنيابة، وتابع:«القانون يؤكد على حق المستهلك في السلعة والخدمة وأن يختار ومن ثم يؤكد على الاختيار».

وأضاف «فرج» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يقوم به الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وحصوله على حقه دون إجباره على شىء، وتابع: «سنطبق القانون بقوة وسنحيل شركات المحمول إلى النيابة حال عدم التزامهم».

وشدد «فرج»، على أنه ستلتزم الشركة التي تخالف القانون بإعادة الأموال إلى المستهلك مرة أخرى، ولن نكتفى بأنها توقف الخدمة حال عدم موافقة المستهلك على خدمة «الكول تون».