شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل يكشف تفاصيل تدشين تطبيق «أرغب في عمل توكيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تدشين تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، حيث يتيح العديد من الخدمات بما فيها تحديد اختيار موعد استلام التوكيلات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، ان التطبيق يتيح خدمة عمل التوكيلات عبر التطبيق الالكتروني ومعرفة كثافة مكاتب الشهر العقاري.

وذكر أنه يمكن للمواطن اختيار اليوم والموعد المناسب من خلال الحجز والدفع الإلكتروني.

وأوضح أنه يوجد ١٤ خدمة توكيلات عبر موقع خدمة مصر الإلكترونى، مضيفا: «الرسوم آلية والدفع أون لاين، كما يمكن الاستعلام عن سريان التوكيلات إلكترونيا».