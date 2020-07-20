شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر لا يعني انتهاء الفيروس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك دواء مصريا تتم تجربته في جامعة عين شمس حاليا لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو دواء «السوفالدي» العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس سي.
وأضاف خطاب في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»: «وجدنا أن عائلة الكورونا تركيبها شبيه بفيروس سي والدليل تصريحات مستشار ترامب للصحة الذي أكد أن الوفيات في آسيا قلت بنسبة 20% بسبب استخدام هذا الدواء».
ومن ناحية أخرى، أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر لا يعني انتهاء الفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
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