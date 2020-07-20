شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: تراجع أعداد إصابات فيروس كورونا كان متوقعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن تراجع أعداد إصابات فيروس كورونا كان متوقعا، والجميع يشعر بذلك إكلينكيًا وعلى مستوى المجتمع.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع أسامة كمال» المذاع عبر «يوتيوب»، اليوم، الأحد، أنه مازال هناك أعداد إصابات ووفيات، ولكن شدة المرض وشراسة الفيروس تقل، موضحًا أن هناك فرقا بين العدوى والمرض، فالبعض يكون إيجابي للفيروس ولا تظهر عليه أعراض.

وأكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم ينته بعد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب الزحام والتكدس، لتجنب حدوث الموجة الارتدادية أو زيادة في الحالات مرة أخرى.

وتابع «تاج الدين»: «إن الدولة مازالت تتبع كافة الأساليب الوقائية، وهناك الكثير من الأماكن التي فتحت للتعامل يطبق بها التباعد الاجتماعي، خاصة بأماكن تقديم الخدمات، مناشدًا بالاستمرار في هذا».

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