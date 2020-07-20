أخبار مصر

ننشر جميع أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جميع أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، عن قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين   فى انتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم.

 

وأكد أنه عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا تم اعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

 

Advertisements

وحصلت الخليج 365 على القائمة المبدئية للمرشحين على مستوى الجمهورية وهى:

 

 

القاهره---القاهره-1
 

القاهره---القاهره-2
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر جميع أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا