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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جميع أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، عن قبول 762 مرشحا واستبعاد 150 آخرين فى انتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم.
وأكد أنه عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا تم اعلان القائمة المبدئية للمرشحين.
وحصلت الخليج 365 على القائمة المبدئية للمرشحين على مستوى الجمهورية وهى:
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