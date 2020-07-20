شكرا لقرائتكم خبر عن الناقل الوطنى المصرى نقل 5 ألاف راكب على متن 44 رحلة طيران دوليةً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى اليوم الأحد على مدار اليوم 44رحلة دولية سفر ووصول إلى عدة وجهات دولية شملت رحلات لأمريكا وأوربا وآسيا وإفريقيا.

وحسب مصادر بمطار القاهرة ذكرت أن بداية التشغيل فى السفر كانت رحلة رقم MS843 المتجه إلى تونس وكان على متنها 142راكب فى حين تغادر آخر الرحلات إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وعلى متنها 222راكب

فى حين كانت أول رحلات الوصول للناقل الوطنى كانت رحلة رقم MS2688 وكانت قادمة من مدينة الدمام السعودية وعلى متنها 292.

وكانت آخر رحلة وصول للناقل الوطنى MS2634 قادمة من القصيم وعلى متنها 133 راكب، نقلت خلال رحلات السفر 1390 راكب، وخلال السفر نقلت على مدار اليوم 3592 راكب بمجموع ركاب بلغ 4982 راكب

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وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.