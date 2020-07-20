شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن نجاح الامتحانات: كان هناك محاولات لإفشالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على نجاح إجراءات الامتحانات هذا العام رغم أزمة فيروس كورونا، قائلا:"كان هناك معارضة مقننة لإفشال امتحانات الثانوية العامة، وإثارة قلق أولياء الأمور ولكن الدولة قدرت الأمر بشكل جيد".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن وزراتي الداخلية والدفاع قاما بدور رائع في امتحانات الثانوية العامة، حيث امتحن 680 ألف يخدمهم حوالي 400 ألف من الإداريين والموظفين بالتوزاي مع التعليم الفني.

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وأكمل وزير التربية والتعليم، أن هناك مؤسسات دولية أثنت على دور مصر في أزمة فيروس كورونا، وكان هناك ندوة نقاشاً حول الدورس المستفادة من تجربة مصر أثناء أزمة كورونا، وهي الدولة التى استطاعت أن يؤدي طلابها في جميع المراحل الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، أنه بنهاية يوم الثلاثاء سيكون هناك امتحان واحد وينتهي الأمر، وذلك في إطار امتحانات الـ12 سنة تعليم ما قبل الجامعي، قائلا:"نستخدم نموذج من التعليم المدمج ولن ينطبق على كل الأعمال ولكن حتي سن الصف الثالث سيكون الحضور يومياً ومن رابعة ابتدائي حتي الصف السادس سيتم التعامل مع المجموعات بأشكال تتناسب مع العمر".