شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء المتقدمين للترشح على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة انتخابات تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، مساء الأحد، برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ بالمحافظة، حيث لم تستبعد لجنة فحص الطلبات أي مرشح من مرشحي المحافظة وتم الإعلان عن قبول 11 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة البحر الأحمر، النظام الفردي.

وأكدت الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، بعد تعليقها بمحكمة البحر الأحمر عدم استبعاد أحد وقبول أوراق الترشح ل 11 مرشح الذين تقدموا للجنة تلقي الطلبات بأوراقهم وهم:

- محمد سعيد حسب النبي وشهرته محمد سعيد الدابي، رئيس مجلس إدارة إحدى القرى السياحية، مرشح حزب الشعب الجمهوري رمز الصاروخ

- عبدالله حسن على امين، وشهرته عبدالله حسن، مدير علم بالصرائب العامة بالبحر الأحمر، مرشح حسب المصريين رمز الهلب

- محمد عطا على حسن، وشهرته محمد عطا الزمر، ويعمل مأمور ضرائب عامة بالغردقة، مرشح فردي مستقل، رمز الكف

- أحمد عبدالمبدى عبدالله أحمد، وشهرته أحمد عبدالمبدى، بالمعاش، مرشح فردي مستقل رمز ساعة اليد

عثمان أبوالعباس حامد، شهرته عثمان أبوالعباس، مدير عام مساعد للعلاقات العامة بالشركة العامة للبترول، مرشح فردي مستقبل، رمز الصقر

- محمد بشير عمر، وشهرته محمد بشير العبادي، مدير فرع بنك مصر براس غارب، مرشح فردي مستقل، رمز الحصان.

- أحمد عبدالشافي طلبه عطية، دكتور أحمد عبدالشافي، طبيب بشري، مستقل رمز الاسد

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- محي الدين حسن محمد حسين، وشهرته الصحفي محي العبادي، يعمل مدير عام كبير باحثين شؤون تأمينية، مرشح مستقل رمز الغزال

- شاذلي محمود عبداللطيف طايع، وشهرته شاذلي عبداللطيف الدويدي، يعمل محام، مرشح مستقل، رمز التمساح

- شاذلي على أحمد حسن، وشهرته شاذلي القرباوي العبادي، مرشح حزب الوفد الجديد، رمز النخلة

محمد السيد سليمان، وشهرته محمد الصحفي، والذي يعمل صحفي، ويخوض الانتخابات مستقل، رمز المدفع