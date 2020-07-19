شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى انطلاقته الـ60.. حسين زين: التلفزيون المصري يصنع إعلاما تنويريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة لجميع أبناء الهيئة بمناسبة الذكرى الستين لانطلاق البث التلفزيوني المصري، حيث كانت الانطلاقة للتليفزيون العربى في يوليو عام 1960 عندما افتتحه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وقال زين، في بيان، الأحد، إن التليفزيون المصري منذ انطلاقه يصنع إعلامًا تنويريًا توعويًا بمهنية ومصداقية وحرفية، مما يجعل العقود الماضية 60 عامًا من الإبداع والتميز والتألق.

وذكر أن التليفزيون منذ انطلاقه وعمالقة ورموز الإعلام الوطني يرسخون من خلاله قيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل، وينشرون الوعي والثقافة والتنوير بين أطياف المجتمع، ويسهمون في بناء الشخصية المصرية الأصيلة من حب الوطن وغرس الانتماء والعطاء لمصر، وبعد الجيل الذهبي للإعلام المصري جاء جيل بعد جيل يحقق التليفزيون المصري نجاحات كبيرة بعطائهم اللامحدود، ويمتد العطاء ليصنع نجاحات كبيرة في القنوات الخاصة المصرية والعربية بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة.

وتابع: «لا ننكر أنه في فترة سابقة حدث تراجع في دور الإعلام الوطني، لكنه يمتلك من المقومات التي مكنته من تحقيق انطلاقة جديدة لاستعادة دوره بقوة وتحقيق التأثير والمنافسة، وستحقق هذه الانطلاقة كافة أهدافها بتلاحم أبناء الوطنية للإعلام وإصرارهم على تحقيق النجاح، فهم ورثة جيل عمالقة ورموز الإعلام في العالم العربي، وهم من يحملون أمانة الكلمة ومسؤولية نشر الوعي بمهنية ومصداقية وحرفية، وهم مستمرون في عملية تطوير وتحديث آليات العمل بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل بما يحقق المنافسة والتأثير».

واستطرد: «لا شك أننا نمر بظروف ومشاكل في ملفات عديدة، ولكن الجهود مستمرة والعمل على تعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة، وتتواصل الجهود لحل مشكلات المستحقات المالية والإدارية للعاملين».

وأوضح أنه تم مؤخراً مخاطبة وزير المالية لتوفير التمويل اللازم لترقية العاملين وفقاً لمواد قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نص على أن تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها، وذلك بعد أن تم حصر جميع العاملين المستحقين للترقية بمختلف المجموعات النوعية بجميع قطاعات الهيئة.

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واختتم زين كلمته قائلاً: «أخيرًا أدعو أبنائي وزملائي إلى التكاتف وبذل الجهود لتقديم إعلام وطنى قوى مؤثر يساند الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة هزيمة ودحر الإرهاب، إعلام ينشر الوعي ويتصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، إعلام يحقق التنافس ويحقق أيضًا مصلحة العاملين».