شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استبعاد 6 مرشحين وقائمتين من منافسات «الشيوخ» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، مساء الأحد، الكشوف الرسمية للمرشحين على المقاعد الفردية وقوائم غرب الدلتا الذين يحق لهم خوض المنافسات وذلك لحين انتهاء المدة المحددة للطعون والتظلمات.

وقررت اللجنة- بحسب بيان- استبعاد 6 مرشحين على المقاعد الفردية في الإسكندرية، منهم مرشحين اثنين من حزب النور و4 مستقلين، ليصبح إجمالي المرشحين ٦٦ مرشحا.

وبالنسبة للقوائم قررت اللجنة استبعاد قائمتين عن محافظات غرب الدلتا «الإسكندرية- البحيرة – مطروح» وهي «المصرية.. تحيا مصر»، و«الاتحاد»، بسبب عدم استكمال الأوراق، لتصبح القائمة الوحيدة المتبقية لخوض الانتخابات هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ويستحوذ حزب مستقبل وطن على 11 مقعدًا ب«القائمة الوطنية من أجل مصر» منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح، إلى جانب مقعد واحد لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ومقعد لحزب الحرية المصري بالإسكندرية.

وضمت «القائمة الوطنية من أجل مصر» 3 مقاعد للسيدات منهما مقعدين بالإسكندرية، وهن«الدكتور هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ودينا محمد هلالي من حزب الحرية المصري».

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الكشوف الرسمية للمرشحين، وذلك قبل مرحلة تلقي التظلمات والطعون، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.

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استبعاد 6 مرشحين وقائمتين من منافسات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

استبعاد 6 مرشحين وقائمتين من منافسات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

استبعاد 6 مرشحين وقائمتين من منافسات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

استبعاد 6 مرشحين وقائمتين من منافسات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

استبعاد 6 مرشحين وقائمتين من منافسات مجلس الشيوخ بالإسكندرية