شكرا لقرائتكم خبر عن «نزلت حمام سباحة بملابس عادية».. يارا نعوم ترد على اتهامها وزوجها بالتنمر ضد «خادمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت يارا نعوم، زوجة عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي باتهامها بالعنصرية تجاه مربية منزل لرفضها نزول حمام السباحة.

وقالت نعوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه بشأن ما تم تداوله من أخبار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها وزوجها بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية، فهي وزوجها يحترمان جميع أطياف المجتمع الذي هم منه، مشيرة إلى تضامنها مع إدارة المنتجع الذي تقضي فيه العطلة الصيفية، قائلة: «عندما وجهوا اللوم لإحدى الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات لذلك، حرصًا على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا».

وأضافت ملكة جمال مصر سابقًا، أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمها وباسم زوجها، قائلة: «مستغلين شهرته في تشهير واضح، وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي».

وتابعت قائلة: «أوضح أن عماد لم يكن متواجدًا، وكان في أحد رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير، وأخيرًا أؤكد على احترامنا لجميع أطياف المجتمع، وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد وسوف يجري اتخاذ الإجراءات القانونية».

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