شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد مرسي: نستكمل المسيرة.. والرئيس شدد على تعميق التصنيع الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فور وصوله مقر الوزارة أنه تم تكليفه اليوم، الأحد، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد حلفه اليمين الدستورية بعدد من التوجيهات لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربي، التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد «مرسي» بالدور العظيم الذي قام به الفريق فخري محمد سعيد العصار، أثناء فتره توليه الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.

وأكد أنه جاء ليستكمل هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكة من شركات واتحاد الصناعات، ومختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية والعسكرية.

وقال الوزير إن السيسي شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكري المصري باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي.