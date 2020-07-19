شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «الإحصاء»: 74% من المصريين يعانون تراجع الدخول نتيجة إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتور هبة الليثى، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى ضرورة تحديد استراتيجية للحد من آثار كورونا على المجتمع المصرى والحد من تأثيره في المستقبل بعد أن شهد المجتمع تأثيرات كبيرة للأزمة على أفراد المجتمع تمثلت في تراجع حجم الدخول وفقد البعض لوظائفهم.

وشددت الليثى، التي تعمل مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على ضرورة تخفيض احتمالات حدوث مخاطر والحد من آثارها، من خلال تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة العامة، فضلا عن برامج التأمين الصحى والاجتماعى، والتأمين على المحاصيل الزراعية، وإعانات البطالة، وتعزيز سياسات التعليم والتدريب.

وقالت أستاذ الإحصاء إن الوقت الحالى يحتاج إلى تطبيق استراتيجية حمائية، تهدف للحماية من آثار المخاطر والصدمات، مثل المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية والوجبات المدرسية، فضلا عن العمل على خلق بيئة اقتصادية ملائمة، تشجع على الاستثمار ومحفزة للتشغيل وتراعى العدالة في توزيع ثمار التنمية، مع التركيز على القطاع غير الرسمى والتنمية الريفية.

وقالت الليثى إنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد عانى نحو 74% من المصريين من تراجع الدخول كنتيجة لإجراءات مواجهة كوفيد-19.

وأضافت أن حوالى 33% ممن تم سؤالهم في البحث أفادوا بأن دخولهم لم تعد تكفى احتياجاتهم الأساسية منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الليثى أن 56% من المشتغلين الذين شملهم المسح قالوا إنهم أصبحوا يعملون لساعات عمل أقل أو أيام أقل، وأن 26% منهم تركوا العمل نهائيًا، و18% أصبحوا يعملون بشكل متقطع.

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ومن أهم أسباب انخفاض الدخل في ظل انتشار فيروس كورونا، الإجراءات الاحترازية، ثم التعطل عن العمل، ويأتى بعدهما انخفاض طلب المواطنين على بعض الأنشطة الاقتصادية أو تخفيض أصحاب الأعمال للأجور أو غلق الأنشطة الاقتصادية مؤقتًا أو نهائيًا.