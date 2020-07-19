شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الأحد، إلى مقر مديرية الأمن، لتهنئة اللواء هاني مدحت، بعد صدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيينه مديرًا لأمن الغربية، خلفًا للواء محمود حمزه، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.

تمنى محافظ الغربية لمدير الأمن الجديد، خلال لقاءه معه، التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان في المحافظة، مشيدا بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض الغربية لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة.

من جانبه، أعرب اللواء هاني مدحت عن شكره لمحافظ الغربية ونائبه على التهنئته، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في الغربية، مؤكدا على العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والتنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.