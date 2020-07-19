شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن هناك تراجعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهى علامة تفاؤل، منوهة بأن سلوك الفيروس غير معروف، مشددة على استمرار الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا يحدث ارتداد للإصابات.

وأشارت «العسال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن الأطقم الطبية قامت بمجهود غير عادي خلال مواجهة أزمة كورونا، منوهة بأن هناك أكثر من مستشفى عادت لممارسة عملها الطبيعي، ولم تعد تستقبل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن البروتوكول المصري يستحق أن نفخر به، حيث إنه أثبت كفاءته، ومعدلات الوفاة في مصر مقبولة عالميا، مضيفة أن مصر في تواصل لمعرفة كل جديد عن الأدوية واللقاحات، حيث بالفعل تم التعاقد على الحصول على العقار الإنجليزي، متوقعة أن يتوفر مصل للكورونا نهاية العام الحالي، أو مطلع 2021.