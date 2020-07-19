شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب بالقليوبية، تعليمات بالمرور دورياً لملاحقة من يستخدم الوصلات الخلسة هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمه مياه الشرب أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد مستحقات الشركة تحقيقاً للتوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات في إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة، وإصلاح النظام الهيكلي لمنظومة مياه الشرب.

وفى هذا الصدد قامت لجان مشكلة من القطاع التجاري بمتابعة العدادات ورفع الوصلات الخلسة وتحرير المخالفات للمتعدين بكافة أفرع الشركة، حفاظاً على حق الدولة وحماية للمال العام.

‎كما تمت متابعة العدادات مسبقة الدفع والوصلات الخلسة والعدادات المعطلة واستبدالها.