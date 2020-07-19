شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من عماد متعب على «عنصريته وزوجته ضد خادمة نزلت حمام السباحة بملابس عادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الكابتن عماد متعب، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة، وقال: «أنا موجود في الغردقة وكنت في رحلة صيد في ذلك اليوم الذي تم ترديد هذه الشائعات ولكن أنا من عائلة بسيطة جداً جداً جداً من الشرقية وزوجتى لا يصدر منها الخطأ مطلقاً لا تنمر ولا عنصرية».

وأضاف «متعب» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجميع أخذ الحديث من طرف واحد ولم يتم أخذ رأى الطرف الثانى، موضحاً أن ما صدر من زوجته، له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.

وتابع: «ولكن الست دى شهرت بى أنا وزوجتى وأنا هتعامل قانونياً معها ومع كل من تطاول على وعلى زوجتى ..ونحن في فندق وضع ضوابط وقال أن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها..والإدارة أخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايو ونزلت مرة أخرى».

وأعرب عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: «أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب وده أسلوبى لحد ما أموت أن شاء الله ..والناس خدو كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء واحنا اللى شياطين».