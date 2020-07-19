شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تنفي تجميد النشاط الرياضي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بصدور قرار بوقف النشاط الرياضي في الأندية والاتحادات حتى عيد الأضحى المبارك. يوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن النشاط الرياضي تقرر عودته وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة والجميع ملتزم بالتعليمات التي صدرت ويتم تنفيذها. وأضاف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في حالة صدور قرار رسمي يخص النشاط الرياضي يكون بإعلان رسمي من اللجنة الأولمبية المصرية. يطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتحري الدقة والتأكد من صحتها قبل نشر الأخبار. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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