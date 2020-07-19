شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى لمشايخ ليبيا»: «شعبنا مستبشر خيرًا بعد لقائنا بالسيسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل، إن صاحب البيت لا يستأذن، ونحن كنا في بيتنا وما شعرنا أثناء وجودنا في مصر إلا أننا وسط أهلنا، فمصيرنا واحد وشعبنا واحد.
وأضاف «المصباحي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن هناك استبشار خير لدى الشعب الليبي، وعقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تأكدوا أن هناك سند وظهر يحمي هذا الأمة التي عانت الأمرين، والآن نحن في ظل احتلال تركي، معقبًا: «إن شاء الله قريبًا تعود ليبيا لحضن أهلها، بفضل الدعم العربي وعلى رأسه الدعم المصري».
وتابع رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل، ردًا على انتقاد حكومة الوفاق للقبائل الليبية عقب لقائهم بالرئيس السيسي، أن هؤلاء يعرفون جيد من الذين التقوا الرئيس السيسي، ومدى عمق هذه القبائل وتأثيرها في الغرب والشرق، ومن حقهم أن يقولوا ما قالوا، بغض النظر عن التضليل الإعلامي، فهم لا يعترفوا بحدود الوطن ولا قبيلة، ويذهبون حيث تكون جماعتهم.
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