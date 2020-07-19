شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: انتهاء المرحلة الأولى من «تطوير طور سيناء» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن قرب انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طور سيناء العاصمة.

وقال المحافظ، خلال جولته، بطور سيناء لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، أنه سيتم افتتاح ممشى أهل مصر قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، حتى يكون متنفسا لأهالى طور سيناء للتنزه وممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات على أن يتبعه عقب العيد الانتهاء من كورنيش طور سيناء الجديد. وأشار إلى أنه سيتم استقدام سلاسل وتوكيلات تجارية لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لأهالى طور سيناء، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير سيتم إبرام عقود جديدة لاستكمال كورنيش طور سيناء في اتجاه الجبيل وكذلك طريق حمام موسى وطابا وأحمد حمدى، كما سيتم نقل كمين الساحل لتطوير المنطقة الموجودة أمام جامعة الملك سلمان لتشمل منطقة لاند سكيب وبعض الخدمات. وأوضح أن التطوير يشمل جميع مدن جنوب سيناء وكان من نصيب العاصمة الاهتمام الأكثر قبل افتتاح جامعة الملك سلمان التي ستكون نواة للتنمية بطور سيناء.

وناقش «فودة» آليات تطوير سانت كاترين مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويرها «كبقعة مباركة ومدينة مقدسة»، وذلك خلال افتتاح مشروع الأسمرات ٣.

وعقد المحافظ اجتماعاً موسعاً بحثت كافة المطالب والمقترحات الخاصة بتطوير المدينة، منها إنشاء 300 منزل بدوى للأهالى، وازدواج الطريق الرئيسى للمدينة وطريق المطار، وتطوير مطار سانت كاترين، واستكمال مشروع كاميرات المراقبة، ومتابعة وأعمال إنشاء مسجد التجلى، ومشروعات أخرى خدمية وسياحية، بالإضافة لمناقشة وضع تصور للأعمال، التي سيتم البدء في تنفيذها والبرامج الزمنية للتنفيذ.