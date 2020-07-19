شكرا لقرائتكم خبر عن ختان وزواج مبكر وعمالة وعنف وتنمر.. لجان حماية الطفل بسوهاج تتدخل لحماية 604 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة سوهاج، تدخل اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء طارق الفقي، واللجان الفرعية بالمراكز، لمعالجة وحماية 604 حالات لأطفال مهددين ومعرضين للخطر، في الفترة من يوليو 2019، وحتى يوليو 2020.

وأوضحت نجاة موسى، مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة- في بيان الأحد- أن الحالات التي تمت معالجتها تنوعت ما بين تسرب من التعليم، وإهمال وتفكك أسري، وتسول، وختان إناث، واستغلال وإساءة، وزواج مبكر، وعمالة أطفال، وعنف مدارس وتنمر، وهجرة غير شرعية، لافتة إلى أن لجان حماية الطفل بنطاق المحافظة قامت بالتواصل والتنسيق مع نيابة الطفل في حالات الأطفال المعرضين للخطر، المسجلين على قضايا، متابعة الحالات مع المراكز على مستوى المحافظة.

وأشارت «موسى» إلى أنه تم التواصل مع وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، والتدخل لعدد 9 حالات تسول بمركز طما، و3 حالات بمركز طهطا، وتم أخذ الإقرارات اللازمة لأولياء الأمور بالتعهد بالمحافظة عليهم ورعايتهم، كما تم التواصل ومتابعة حالة الطفل الذي تم اختطافه بمركز المنشاة، وتم عمل جلسات تأهيل نفسي للطفل من قبل وحدة الحماية بالمنشأة بعد تحريره والقبض على المختطفين، وكذلك التواصل مع مقرر وحدة الحماية بمحافظة القليوبية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لسرعة التدخل في حالة تنمر لطفل تم رصدها من قبل مسؤول الإعاقة باللجنة العامة بسوهاج، والتنسيق مع الداخلية بشأن الاهتمام بالطفل في فترة الحجز، ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مؤسسة تتولى رعاية الطفل، وكذلك التحرك والتعامل مع 42 حالة ختان إناث على مستوى المحافظة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.