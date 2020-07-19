شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 3 مرشحين من الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس محكمة بنها الابتدائية الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات في بهو المحكمة ببنها بعد استبعاد 3 مرشحين من كشوف الناخبين، من بينهم أحباب صالح موظفة من بالكهرباء من شبرا الخيمة لعدم استكمال أوراق الترشيح ومنها إجراء الكشف الطبي ودفع رسوم التأمين الخاصة بالمرشحين بدعوى أنها ليست لديها القدرة المادية ومحمد إمام عبدالعزيز من كفر العرب بنها، حيث استبعدتهم اللجنة المكلفة بمراجعة أوراق الترشيح والمكونة من 3 قضاة من المحكمة.

فيما أعلنت لجنة تلقي الأوراق بالمحكمة، برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة وياسر جاد أمين عام المحكمة أن الكشوف تم تعليقها في بهو المحكمة وأن اللجنة مستمرة في عملها لتلقي الطعون على المرشحين ليصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 61 مرشحا على مقاعد المحافظة الـ6 في المجلس من بينهم 9 سيدات و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية، والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري.

ومرشحين عن أحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد والمواطنة والمصري الديمقراطي والمؤتمر وعدد من لواءات الشرطة والجيش السابقين، وعضوي مجلس شورى وشعب سابقين. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون على المرشحين اعتبارا من اليوم.