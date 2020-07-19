شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: قبول 762 مرشحًا واستبعاد 150 من انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت في طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حده، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التي تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢مرشحا، بينما تم استبعاد ١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان له، اليوم، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح في اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار إلى أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التي تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمده ثلاث ايام فضلا عن نشر الأسماء في جريدتي الأخبار والجمهورية في عدد غدا الإثنين.

واختتم «إبراهيم» بالتأكيد أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل أتمام العملية الانتخابية.