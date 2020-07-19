شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية الرخيص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يسعى الداعية عبد الله رشدى، إلى إثارة الجدل بين حين وآخر، على منصات التواصل التواصل، بسبب آرائه الشاذة والمتطرفة والتى يتركز كثير منها حول المرأة، كان أحدثها هجومه على واقعة اغتصاب فتاة أثناء نومها تحت تأثير الكحول في الساحل الشمالي، الأمر الذى دفع رواد منصات التواصل الاجتماعى، إلى إطلاق هاشتاج بعنوان "الداعية الرخيص" للهجوم عليه.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على أبرز آراء الداعية عبد الله رشدى، التى دفعت جمهور السوشيال ميديا إلى وصفه بـ"الداعية الرخيص".