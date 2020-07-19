استجاية لليوم السابع.. كهرباء القناة تحيل موظفين بالشرقية للتحقيق بعد شكوى مواطن

وكان القارئ هانى السيد سعد من قرية تلحوين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أرسل شكوى عبر واتس آب خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 جاء فيها:" أعانى من التلاعب فى فاتورة الإستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء حيث يتم إضافة مبالغ إضافية على الفاتورة على غير الحقيقة، موضحًا فاتورة شهر ٦/٢٠٢٠ مبلغ ٢٠٢٥ وبعد مراجعة الفواتير السابقة وجدت تلاعب في الفواتير فاتورة ٣/٢٠١٩ ٣٥٩١٨ ك وات وفاتورة شهر ٤/٢٠١٩ ٢٢٠٤٤ ك وات يعني خصموا من استهلاك حوالي ١٣٠٠٠ ك وفي شهر ٩/٢٠١٩ رفعوا الفاتورة الي ٣٥٩٠٠ تقريبا وعملو عليه تراكم ١٠٠٠٠ ك وات".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

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وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365