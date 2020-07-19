شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشكر أشرف صبحى على المبادرات الشبابية الفاعلة من أجل البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس فعاليات ختام ملتقى المبادرات البيئية "مبادرون من أجل البيئة Beeco"، والذى عقد على مدار شهر ونصف الشهر تحت رعاية برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وحملة "اتحضر للأخضر" بوزارة البيئة وبرنامج حوار المتوسط للبيئة التابع للاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر لوزير الشباب والرياضة على المبادرات الشبابية الفاعلة من أجل البيئة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ستظل حاضنة لكل الأفكار البناءة والتى تعود بالنفع على المجتمع، مشيدا بملتقى مبادرون من أجل البيئة والذى وصل إلى أكثر من نصف مليون مواطن، وبتفاعل 137 ألف مواطن خلال 20 يوما.

كما شهد الملتقى عقد ندوات افتراضية لمناقشة المشكلات التي تواجه البيئة تحت شعار "إنها تتعافى" شارك فيها عدد من خبراء البيئة داخل وخارج مصر، وخرجت بعدد من التوصيات لوقف استخدام البلاستيك ودعم المبادرات الشبابية العاملة على إيجاد بدائل.

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كما أن الملتقى ضم عددا من الأنشطة والفعاليات والتي شهدت مشاركات واسعة لأكثر من 40 مبادرة من مختلف محافظات الجمهورية، ونحو 300 صورة لمصوري الحياة البرية والطبيعة المحترفين والهواة.

وفى نهاية اللقاء تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة في مسابقة تصوير الحياة الطبيعية والإعلان عن المبادرة الفائزة بدعم برنامج" مبادرون من أجل البيئة"، والإعلان عن تدشين شبكة المبادرات البيئية.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن الفائزين بمسابقة المبادرات، وجاء المركز الأول مبادرة بنانا أرت، وجاء في المركز الثاني مبادرة عيد ستوديو، بينما جاء فى المركز الثالث مبادرة شجرها.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن جوائز الملتقى وحصول جميع المشاركين على عضوية تأسيسية بشبكة مبادرون من أجل البيئة ببرنامج إيدك معانا لدعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وفي الجائزة الخاصة بمسابقة التصوير فاز بالمركز الأول صورة من محمية وادي علبة بحلايب وشلاتين لصاحبها أحمد عماد حمدي برحلة إلى مدينة سيوة شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة، وفاز بالمركز الثاني صورة من الريف المصري ونهر النيل لصاحبها أحمد منصور برحلة إلى مدينة سيوة شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة، وفاز بالمركز الثالث صورة تظهر خليج العقبة من طابا لصاحبتها يارا أحمد علي بقسيمة شراء بمبلغ 1000 جنيه لمعدات تصوير.

وقالت رضوى هاشم مؤسس ملتقى مبادرون من أجل البيئة إن الملتقى تابعه نصف مليون مشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخرج بتوصيات أعلنها الوزيران، وأكدا دعمهما للمبادرات حتى ترى النور وكان من أبرزها تأسيس شبكة للمبادرات البيئية لدعم شباب المبادرين، ووضع صور شباب المصورين في المشاريع القادمة، وبحث تأسيس أول منزل أخضر يشارك في بنائه أعضاء شبكة المبادرات البيئية كل فى تخصصه.